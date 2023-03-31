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Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret! Dün de Ahmet Necdet Sezer ile görüşmüştü

31.03.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dün 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Ankara'da görüşen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ediyor.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret! Dün de Ahmet Necdet Sezer ile görüşmüştü

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu üst üste 2 gün eski cumhurbaşkanlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu bugün Abdullah Gül ile İstanbul'da bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PEŞ PEŞE ZİYARETLER

14 Mayıs yaklaşırken Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edeceğini açıklamış, geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce ile önemli bir görüşme gerçekleştirmişti.

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CHP lideri dün 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya gelirken Sezer görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na destek mesajı vermişti.

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Kılıçdaroğlu bugün 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü İstanbul'da ziyaret ediyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu

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