Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan bir paylaşım daha geliyor! 22.00'yi işaret etti

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Twitter'ı aktif kullanan liderlerden biri olan Kılıçdaroğlu son paylaşımıyla yine merak uyandırdı.

SAAT VERDİ: 22.00'DE GÖRÜŞMEK ÜZERE

Akşam yeni bir video paylaşacak olan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım. Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere..." ifadelerini kullandı.

Sevgili Halkım,

Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere... — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2022

"BELGE YAĞIYOR" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu bir önceki videosunu yine, "Size önemli bir vereceğim" notuyla duyurmuştu. CHP lideri son paylaştığı videosuna, "Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun" notunu düşmüştü.



