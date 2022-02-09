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Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan bir paylaşım daha geliyor! 22.00'yi işaret etti

09.02.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir paylaşım daha yapacağını belirterek, "Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu daha önce de benzer bir duyuruyla video paylaşarak elindeki belgeleri göstermişti.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan bir paylaşım daha geliyor! 22.00'yi işaret etti

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Twitter'ı aktif kullanan liderlerden biri olan Kılıçdaroğlu son paylaşımıyla yine merak uyandırdı.

SAAT VERDİ: 22.00'DE GÖRÜŞMEK ÜZERE

Akşam yeni bir video paylaşacak olan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım. Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere..." ifadelerini kullandı.

"BELGE YAĞIYOR" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu bir önceki videosunu yine, "Size önemli bir vereceğim" notuyla duyurmuştu. CHP lideri son paylaştığı videosuna, "Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun" notunu düşmüştü.

Son dakika: Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"Son dakika: Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"


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