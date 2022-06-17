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  4. SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında sert sözler! "Yüzde 300 zam mı olur?" diyerek yüklendi: Senin gözüne mi bakacağız

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında sert sözler! "Yüzde 300 zam mı olur?" diyerek yüklendi: Senin gözüne mi bakacağız

17.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmelere değinen Kılıçdaroğlu, akaryakıta gelen zamları da eleştirdi. "Yüzde 300 zam mı olur?" diyen CHP lideri, "Ne yaparlarsa yapsınlar. Cin şişeden çıkmış vaziyette." şeklinde konuştu. Bakan Nebati'ye de sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, "Ne yaptığı belli değil. Biz senin gözüne mi bakacağız, boyuna mı bakacağız? sen git benzin fiyatlarına bak" dedi.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında sert sözler! "Yüzde 300 zam mı olur?" diyerek yüklendi: Senin gözüne mi bakacağız

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de canlı yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programına konuk oldu. Gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, enflasyon ve akaryakıt fiyatlarına değinirken. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu ayrıca Bülent Arınç ile tokalaşmadığı yönündeki konuya da yanıt verdi.

"SAYIN ARINÇ DA 'TOKALAŞALIM' DEDİ"

"Bir değil iki kez tokalaştık. Sayın Arınç da geldi tokalaştık. Sonra konuşmadan sonra tekrar tokalaştık. Daha sonra Sayın Arınç da 'Bir tokalaşalım' dedi. Sanırım ona da tokalaşmadığı sorusunu sordular. Nereden çıktı bilmiyorum ama büyümüş galiba."

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ARINÇ'IN "KRAL ÇIPLAK" KONUŞMASI

"Farklı dünya görüşündeyiz ama insanız, birbirimize saygılı olmak zorundayız. Siyasetçilere ders verir niteliğinde bir konuşmaydı. Kralın çıplak olduğunu, bu gerçeği tüm Türkiye'nin gördüğünü ortaya koydu. Demokrasiyi tartışacaksak AK Parti yöneticilerinin de söyleyecek bir çift sözünün olması lazım. Gelemiyorlar, kendi düşüncelerini ifade edemiyorlar. Bir kişinin baskısı altındalar. İstiyorlar ki sadece onların görüşleri yazılsın çizilsin."

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AKARYAKITA PEŞ PEŞE GELEN ZAMLAR

"Felaket bir şey. Paraya ihtiyaçları var. Akaryakıttan alınan vergi, zamdan daha fazla arttı. Parayı biriktiriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Cin şişeden çıkmış vaziyette. Bunların yaralara derman olma şansı yok. Bunlar gidicidir ve gideceklerdir. Bu kadar zam dünyanın hangi ülkesinde var? Benim özel arabam olsa kullanmayabilirim ama çiftçiyi düşünün. Traktörü kullanmak zorunda. Bu adam bu zammı unutur mu? Tam bir felaket. Arkasından çıkıyor komisyoncuları suçluyor, kamyoncuları suçluyor, mağazaları suçluyor. Kendi beceriksizliğini çöz kardeşim. Bu yüzde 300 zammı kim yaptı? Sen yapıyorsun. Bana söylesinler dünyada yüzde 300 zam nerede var? Rusya'da enflasyon oranı yüzde 17, Türkiye'de yüzde 73, gerçek rakamsa yüzde 160. Neden bahsediyorlar bunlar."

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BAKAN NEBATİ'YE SERT ELEŞTİRİ

"Bir tane adam getirip koymuşlar Hazine'nin başına. Ne yaptığı belli değil. Dön bir süt fiyatlarına bak, salatalık domates fiyatlarına bak. Bunların dünyadan haberi yok. Ne söylediği belli değil. Hep bak diyor. Gözüne mi bakacağız boyuna mı bakacağız endamına mı bakacağız? Dünyanın haberi yok. Sen git bir benzin fiyatlarına bak, marketteki gıda fiyatlarına bak."

"KREDİ FAİZLERİ SIFIRLANACAK"

"Bu zamlar milleti perişan etti. Biz 6 lider bir araya geldik ve kamuoyuna bir açıklamada bulunduk. İlk yapacağımız iş bütün verileri millete sunmak. Seçimden sonra ekonomiyi bilen insanlara hasar tespiti yaptıracağız."

"Merkez Bankası başına liyakatlı birini getireceğiz, fiyat istikrarını sağlayacağız. Strateji ve planlama örgütü kuracağız. İlk bir hafta içerisinde çiftçinin kredisinin faizlerini sıfırlayacağız. Ortak söylememiz 6 ayda insanlar rahatlayacak."

ERKEN SEÇİM VE ERDOĞAN'IN 3. KEZ ADAYLIĞI

Büyük ihtimalle erken seçim olacak. Ülkeyi yönetemiyorlar. Erdoğan'ın bu sorunları çözme şansı yok. En erken tarihte seçim diyoruz. Yarın seçim olsa bile hazırsız. Bütün vatandaşlarım bunu bilsin. Millet masası olarak hazırız. Benim taşıdığım kaygıları 6'lı masadaki herkes taşıyor. Seçim zamanında olursa Erdoğan'ın aday olmaması lazım. Anayasa açık. O nedenle büyük bir ihtimalle erken seçim olacak. Bu gerçeği Erdoğan da biliyor herkes biliyor.

"BASKI KURUYORLAR"

"İktidardan gitmemek için baskı kuruyorlar. Medyaya baskı kuruyorlar, bilim insanlarına, üniversitelere baskı kuruyorlar. Bunlar yetmemiş gibi şimdi de seçim kanunuyla oynuyorlar. Bu 'Ben burada kalacağım, iktidarımı nasıl korurum?' demek. Eğer geldiğiniz gibi aynı kurallarla giderseniz demokrasi güçlenir."

SADAT KONUSU

SADAT paramiliter bir örgüttür. Bir devletin cumhurbaşkanının örgütle ne işi var? SADAT 'Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracağız' diyen bir örgüt. Bahçeli ne diyor buna? Ben mi milliyetçiyim O mu milliyetçi?

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

İktidarın Rusya-Ukrayna savaşında durduğu yeri doğru buluyorum.

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ismail küçükkaya Kemal Kılıçdaroğlu

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