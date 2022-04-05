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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında TÜİK'e sert tepki! 'Gerçek enflasyon rakamı %143...'

05.04.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika enflasyon tepkisi! CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında açıklamalada bulundu. TÜİK'in açıkladığı %61 enflasyonun doğru olmadığını belirten CHP lideri gerçek enflasyonun %143 olduğunu iddia etti. Yabancı yatırımcıların Türkiye'yi terk ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında TÜİK'e sert tepki! 'Gerçek enflasyon rakamı %143...'

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını belirtti. Domatese, patatese, karnıbahara inanılmaz zamlar geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Mutfaklarda yangın var. İnsanlar perişan. Durum onların anlattığı gibi değil. Bayram geliyor. İnsanlar bayramda ne yapacağız diye kara kara düşünüyor.' dedi.

'BAYRAM GELİYOR İNSANLAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR'

'Mutfaklarda yangın var. Depolarda yangın var. Bunu herkes biliyor. Hükümet yetkilileri çıkıp esnafa yardım ediyoruz diyorlar. Öyle anlattıkları gibi değil. İnsanlar perişan. Yağmur gibi zamlar geliyor otobüs şoförleri ne yapacak? Hastasını getirecek vatandaş Ağrı'dan dünyanın parası. Bayram geliyor insanlar bayrama gidip gitmeme konusunda düşünüyor. Uçak daha ucuz. Uçağa devlet desteği var.

Kemal Kılıçdaroğlu

'DOĞRU ENFLASYON RAKAMI %143!'

Patatese yüzde iki yüz yedi zam geldi. Patlıcana yüzde yüz seksen beş. Karnıbahara yüzde yüz kırk altı zam gelmiş. Yüzde 61 enflasyon doğru mu? Benzine yüzde yüz atmış bir zam geldi. Doğru enflasyon rakamı yüzde yüz kırk üç! Enflasyon aldı başını gidiyor. Hükümet sadece vatandaştan fedakarlık bekliyor. Enflasyon en acımasız vergidir. Bütün ekonomi kitapları yazar...

Erzincan, Erzurum, Bayburt illerinin dâhil olduğu bölgede enflasyon yıllık yüzde 64,64 oldu

'BAL GİBİ BEŞLİ ÇETE'

Zam artı zam artı zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan! Bunu da kimse unutmasın... Bu işin sorumlusu odur. Ben bakkalı sorumlu tutmam. Memleketi kim yönetiyor? O hakime söylüyorum: Ben hakkı hukuku savunacağım. Beşli çete demeye devam edeceğim. Ben sana hakim demeyeceğim beşli çetenin yandaşısın diyeceğim.'

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