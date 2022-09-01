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  4. Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çapulcu' çıkışına jet yanıt! "Öğretmenler hemen birleşin, dövüyorlar sizi"

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çapulcu' çıkışına jet yanıt! "Öğretmenler hemen birleşin, dövüyorlar sizi"

01.09.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 20 bin öğretmen atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde öğretmenlere boykot çağrısı da vardı. Konuşmasında "Siz eğitim, öğretimin mimarı mısınız yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" ifadelerini kullanana Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, öğretmenlere "hemen birleşme" çağrısı yaparak "Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çapulcu' çıkışına jet yanıt! "Öğretmenler hemen birleşin, dövüyorlar sizi"

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt! Kılıçdaroğlu, öğretmen atama töreninde Erdoğan'ın kullandığı 'çapulcu' ifadesine dikkat çekerek çarpıcı bir çıkış gerçekleştirdi ve öğretmenlere çağrıda bulundu.

ERDOĞAN: "YOKSA SOKAKLARDA, CADDELERDE ÇAPULCU LARAK DOLAŞANLAR MISINIZ?"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni" düzenlendi. Erdoğan, buradaki konuşmasında son günlerde gündemde olan öğretmenlere boykot çağrısına değindi ve şöyle konuştu:

"Açıkçası, öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin, hatta topyekün eğitim sistemimizin faydasına olan böyle bir meseleyi dahi istismar edenleri görmekten ülkemiz adına hicap duyuyorum. Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu moykotu, nedir bunlar? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Siz eğitim, öğretimin mimarı mısınız yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?

Eğitim gibi, doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine fitne vermeyeceğini biliyorum."

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KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT! "BUNLAR SİZE HİÇBİR ŞEY VERMEZ, SINAVA GİRMEYİN"

Erdoğan'ın bu sözlerinden kısa süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan'a hitap eden ve öğretmenlere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. "Alın bunu" seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır."

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