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  4. Son dakika... Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı: Yasaklansın!

Son dakika... Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı: Yasaklansın!

26.12.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete gelen zam tutarının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir çağrı geldi. Kılıçdaroğlu asgari ücretlinin işinin de güvence altına alınması gerektiğini belirterek ‘6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın’ çağrısında bulundu.

Son dakika... Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı: Yasaklansın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

kilicdaroglu-6-ay-boyunca-isten-cikarma-yasaklansin

DHA


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