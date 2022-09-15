SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Sosyal Konut Projesi yorumu: 'Biz iktidara geldiğimizde…'

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı Sosyal Konut Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Proje için 'garanti' verilmesini isteyen CHP lideri "Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"YILLARDIR AYNI HİKAYE"

"Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum.

"SANA İNANALIM İSTİYORSAN..."

Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

"TAAHHÜT EDİYORUM, İKTİFARA GELDİĞİMİZDE..."

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!"





