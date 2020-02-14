Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a karşı dava (FETÖ'nün siyasi ayağı polemiği)

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, TBMM grup toplant\u0131s\u0131ndaki a\u00e7\u0131klamalar\u0131 nedeniyle CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu hakk\u0131nda 500 bin liral\u0131k manevi tazminat davas\u0131 a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sol g\u00f6z\u00fcn\u00fcz se\u011firiyorsa...PARTNER Bu foto\u011fraflar\u0131n asl\u0131 hi\u00e7 de bildi\u011fimiz gibi de\u011filmi\u015f!HDP'li I\u015f\u0131k\u2019a bir birle\u015fim ceza! O s\u00f6zleri tutanaktan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131