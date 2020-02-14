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  4. Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a karşı dava (FETÖ'nün siyasi ayağı polemiği)

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a karşı dava (FETÖ'nün siyasi ayağı polemiği)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2020 12:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ'nün siyasi ayağı polemiğinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına karşı dava açacağını açıkladı.

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a karşı dava (FETÖ'nün siyasi ayağı polemiği)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ Cumhurbaşkanı Erdoğan

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