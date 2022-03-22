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  4. Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan 'Furkan Vakfı' açıklaması: İlk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır zulüm yaşadı

Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan 'Furkan Vakfı' açıklaması: İlk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır zulüm yaşadı

22.03.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Furkan Vakfı'nın gerçekleştirdiği eylemde polisin müdahalesi sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili konuştu. "Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar." diyen Kılıçdaroğlu, orantısız güç kullanıldığını savundu.

Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan 'Furkan Vakfı' açıklaması: İlk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır zulüm yaşadı

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Furkan Vakfı'nın gerçekleştirdiği eylemde polisin müdahalesi sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili konuşan CHP lideri, orantısız güç kullanıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

ADANA'DAKİ FURKAN VAKFI OLAYLARI

"Furkan Vakfı'nı seversiniz sevmezsiniz, katılırsınız katılmazsınız. Ama orantısız güç kullanıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar. Onlara da söz veriyorum. Herkes özgürce bizim iktidarımızda gösterisini yapacaktır. Bu ülkede barışı inşa edeceğiz, buradan söz veriyorum.

SOYLU'YA 'UYUŞTURUCU' YANITI

Ya benim dediğimi anlamıyor yukarıdaki zat. Arkadaş benim söylediğim şu. Uyuşturucu baronlarını yakalayan kim? Polis. Savcılığa teslime den polis. Yargılayan kim, hakim. Hapse atan kim, hakim. Serbest bırakan kim, hakim. Peki sen niye alınıyorsun kardeşim? Polis üzerinden bizim üzerimize gelmek istiyor. Polis kardeşlerim beni de çok iyi bilirler Soylu'yu da çok iyi bilirler. Benim de karakterimi çok iyi bilirler, onun da karakterini bilirler. Benim uyuşturucu konusunda ne kadar hassas olduğuMu bütün herkes bilir o zat da bilir.

EKONOMİ TEPKİSİ

İktidar ülkeye huzur getirmedi, zengin olan Türkiye'nin bütün kaynaklarını ağırlıklı olarak başta Londra'daki bir avuç tefeciye arından içerideki tefecilere tahsis etti. O kadar büyük faiz ödüyoruz ki defalarca söyledim. Sonra dayanamadı 'biz faizi indireceğiz' dedi. Faizi indirdi ama öbür taraftan vatandaşın sırtına daha ağır faiz bindirdi. Hiçbir banka faiz indirmedi. Buyrun gidin herhangi bir bankaya bir kredi çek bakalım sana faiz kaç uygulayacaklar. Yüzde 14 ise çok güzel. Kim ödüyor faizi? Hep beraber ödüyoruz.""

Ayrıntılar geliyor...


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