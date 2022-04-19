SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'daki zam tartışmalarıyla ilgili açıklama: Anlamakta zorlanıyorum

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

CHP liderinin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Elektrik zammını yaparsın, suya, doğal gaza, akaryakıta zam yaparsın. Neredeyse yüzde 100'lük bir oranla. Sonra da belediye bu oranlara göre mecburen bir yüzde 40'lık zam yapınca da kıyameti koparırsın. Bu iktidarı anlamakta zorlanıyorum. Ya hangi belediye zam yapmak ister. Buna ikiyüzlülük derler.

"KREDİ FAİZLERİNİ SIFIRLAYACAĞIZ"

Balıkçıların sorunlarını biliyorum. Dolayısıyla ucuz mazot vereceğiz. Ağların da çok pahalı olduğunu biliyorum. Özel teşvik getirilmesi gerekiyor. Bankalara da çok borcunuz var bunu da biliyorum. Söz verdim, bir daha vereyim. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde sizin bankalardan çektiğiniz kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Yani sileceğiz. Ana parayı da makul taksitlerle geri alacağız.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Şimdi hayat pahalılığı malum. Tüm seçmenler için hayat çok kötü, gidişat çok kötü. En büyük dramı yaşayanlar ise emekliler, geçinemiyorlar. Emeklilere asgari ücret tutarında bir bayram ikramiyesi verelim diye teklif ettik. Genel Kurul'da hala bekliyor. 5'li çeteye değil de bindebirini emekliye vereceksin o kadar.

"BÜLENT ARINÇ'A SOR"

Bize inanmayabilir Sayın Erdoğan, ama Saray'da oturan ve biraz da vicdanlı birisi daha var. Sayın Bülent Arınç'ı çağır bir de ona sor ondan dinle. Hayatın gerçeği nedir onu bir dinle.

Emekliye verilen bayram ikramiyesi zaten açlık sınırının altında. Bunu ben değil doğrudan doğruya Türk-İş söylüyor. İlk kez bu kadar acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Açlık sınırı 4928 lira, asgari ücret 4250 lira olacak şey değil. Ama onlar ayrı havalarda. Ne emekliyi düşünürler ne asgari ücretliyi.

Ayrıntılar geliyor...

