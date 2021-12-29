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  4. Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Milli Eğitim Bakanlığına! "13.00'te görüşmek üzere"

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Milli Eğitim Bakanlığına! "13.00'te görüşmek üzere"

29.12.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini duyurdu. Randevu talebine dönüş yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere." notunu paylaştı.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Milli Eğitim Bakanlığına! "13.00'te görüşmek üzere"

Son dakika haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, kendisine randevu vermen Milli Eğitim Bakanlığına 30 Aralık saat 13.00'te gideceğini duyurdu.

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RANDEVU TALEBİNE DÖNÜŞ OLMAMIŞTI

Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde MEB'den randevu istediğini, talebine dönüş olmadığını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, "KPSS’deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray Hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor. Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!" ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK ZİYARETİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta TÜİK'i ziyaret edeceğini sosyal medyadan duyurmuştu. Paylaşımı sonrası 11.00'de TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu binaya alınmamıştı. TÜİK görevlileri, randevusuz içeri kimseyi alamayacaklarını belirtmişti.

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Milli Eğitim Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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