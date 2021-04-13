Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisi üzerinden partisine yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı kürsüde '128 milyar dolar nerede?' yazılı döviz dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

Pandemide belediye başkanlarımız ihtiyaç sahibi olan herkese yarım götürdü. Belediye başkanlarımıza şunu söyledim, daha önce de yaptılar Ramazan ayı için de yapacaklar. Yönettiğiniz yerde kimseyi ayırmayacaksınız. Bu kurala dün da uydular Ramazan süresince uyacaklar.

Belediyelerinizde fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Fakire yardım yaparken sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Harcadığınız para sizin değil, milletin parasıdır. Belediyede atamaları yaparken işi ehline teslim edin dedik.

Bizde bir söz vardır, Allah insanı kuru iftiradan sakınsın diye. Montrö sözleşmesinden rahatsız olan emekli amiraller bir bildiri yayımladı. Onların iradesini suistimal edenler saraya yakın olanlardır. Saray buradan darbe çıkarmak istedi. Sonradan bunun arkasında CHP var dediler. Ne oldu? CHP ile ilgili tek bir kelime yok. Kalktın utanmadan sıkılmadan beni suçladın. Devlet yalan söyler mi?

Makama, hırsa, kibire bakın. Böbürlenmeye bakın. Koltuğu uğruna yapmayacağı bir şey yok. Devlet akılla, erdemle, ahlakla yönetilir. Tam tersini yapıyorlar. Kibir deseniz ahlaksızlık deseniz hepsi var. Pudra şekerini kimse unutmadı. Her türlü iftiraya hepimiz hazırlıklı olmalıyız.



