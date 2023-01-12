Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı! Sosyal medyadan duyurdu... 'Pazartesiye kadar mühlet'

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda SPK'ya seslendi. Kılıçdaroğlu, "Son kez çağrıda bulunuyorum" derken, küçük yatırımcının korunmasını istedi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta da küçük yatırımcılarla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim."

SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 12, 2023

'SOYACAKLAR SİZİ DEDİM'

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımda da küçük yatırımcıyı uyardığını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, çok konuşulan paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!"

Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız! https://t.co/W8z3SOCOxI January 5, 2023



