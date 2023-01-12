HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı! Sosyal medyadan duyurdu... 'Pazartesiye kadar mühlet'

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı! Sosyal medyadan duyurdu... 'Pazartesiye kadar mühlet'

12.01.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SPK'ya seslendi. "Son kez çağrıda bulunuyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı! Sosyal medyadan duyurdu... 'Pazartesiye kadar mühlet'

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda SPK'ya seslendi. Kılıçdaroğlu, "Son kez çağrıda bulunuyorum" derken, küçük yatırımcının korunmasını istedi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta da küçük yatırımcılarla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim."

'SOYACAKLAR SİZİ DEDİM'

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımda da küçük yatırımcıyı uyardığını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, çok konuşulan paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Palu ailesi davasında Tuncer Ustael'den dikkat çeken sözlerPalu ailesi davasında Tuncer Ustael'den dikkat çeken sözler
Davutoğlu'ndan ses getirecek sözler: Kriz çıkar, ülke seçime giderDavutoğlu'ndan ses getirecek sözler: Kriz çıkar, ülke seçime gider
'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta... 'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...
Anahtar Kelimeler:
SPK Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldi

Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldi

Eskişehir'de vahşet! 25 yaşındaki Tuğçe Can defalarca bıçaklandı, boğazı kesildi

Eskişehir'de vahşet! 25 yaşındaki Tuğçe Can defalarca bıçaklandı, boğazı kesildi

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.