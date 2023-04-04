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  4. SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Trabzon'da 'ekonomi' mesajı! 'Faizleri sileceğiz, seçilirsem hesaplara 15'er bin lira yatacak...'

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Trabzon'da 'ekonomi' mesajı! 'Faizleri sileceğiz, seçilirsem hesaplara 15'er bin lira yatacak...'

04.04.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'da vatandaşla buluştu. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı seçilirsem Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin TL yatacak. 1 ay içinde esnafın pandemi döneminde çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Stopaj vergisi var, onu sıfırlayacağız" dedi. Ayrıca, Kılıçdaroğlu, 6'lı masa ile ilgili olarak "Biz uyum içerisinde çalışıyoruz. Bakmayın dağıldılar sözüne" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Trabzon'da 'ekonomi' mesajı! 'Faizleri sileceğiz, seçilirsem hesaplara 15'er bin lira yatacak...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon Atatürk Meydanı'nda "Millet Buluşması"na katıldı. Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. İmamoğlu'nun konuşmasında Kılıçdaroğlu'na '13. Cumhurbaşkanımız' diyerek hitap etmesi dikkat çekti. İmamoğlu'ndan sonra sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun hem İBB Başkanı hem de cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını belirtti. Trabzonspor formasını oğluna hediye edeceğini belirterek emeklilere de mesaj verdi.

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"SIFIRLAYACAĞIZ"

"Cumhurbaşkanı seçilirsem Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin TL yatacak" diyen Kılıçdaroğlu, "1 ay içinde esnafın pandemi döneminde çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Stopaj vergisi var, onu sıfırlayacağız" dedi. Ayrıca Kılıçdaroğlu, 6'lı masa ile ilgili olarak "Biz uyum içerisinde çalışıyoruz. Bakmayın dağıldılar sözüne" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Az önce formayı aldık. Oğluma götüreceğim. Artık malum hanımköylü, Trabzonlu olacak. Bu ülkenin birlikte olmaya ihtiyacı var. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı, başı açık, kapalı diye kadınları ayırmadık mı, bütün ayrımları kaldıracağız. Güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Hayatın her aşamasında görececeğiz.

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"HEM CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI HEM DE İSTANBULLULARA HİZMET EDECEK"

Ekrem Bey, hem İstanbul'da hizmetine devam edecek İstanbullulara hizmet edecek hem de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ülkeye hizmet edecek önündeki bürokratik engelleri kaldıracağız.

TRABZON'DAN EMEKLİLERE MESAJ!

Cumhurbaşkanı seçilirsem Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin TL yatacak! 418 milyar doları alacağım ve milletin cebine koyacağım. Bütün avukatları, akademik insanları çağırdım, açacağız davaları paraları alacağım. Mal varlıkları da var, hepsini biliyoruz, kuruşu kuruşuna alacağız.

'BİR AY İÇERİSİNDE...' DİYEREK DUYURDU!

Orta direğin güçlenmesi lazım. 1 ay içinde esnafın pandemi döneminde çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Stopaj vergisi var, onu sıfırlayacağız. Zincir marketlerden en çok esnaf şikayet ediyor, kurtaracağız.

Cumhurbaşkanı adayı olmamı engellediler, kimseye kinle bakmam. Kimse unutmasın bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim.

Altı lideri bir araya getiren kul hakkı yememektir. Yolsuzluklarla mücadele etmektir. Esnafın içinde bulunduğu durumdur. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, gençlerin istediklerini yapacağız. Kendimize değil halka çalışacağız.

Süleyman Şah Türbesi'ni alacağım vatan toprağına tekrar getireceğim. Şanlı bayrağımız orada dalgalanacak.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Trabzonlunun geliri bin 300 dolar düştü. Pek çok genç büyükşehirin varoşlarında iş arar oldu. İnşallah Gazi Mustafa Kemal'in hayalini 100 yıl sonra gerçekleştireceğiz. Demiryolunu Gürcistan'a kadar uzatacağız. Sadece Trabzon değil, bütün Karadeniz görecek. 10 Trabzonlu var, 4'ü bakan ama biri hafif raylı sistem yapamıyoR ama İstanbul Belediye Başkanı aynı anda 10 raylı sistem yapıyor.

"DEVLETİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Ben sizden bir söz almak istiyorum. Geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz başım üstüne, devletin kolonlarını kestiler, devletin yeniden ayağa kalmkması lazım. Devleti yeniden inşa edeceğiz. İnşa edeceklerin kul hakkı yememesi lazım, saygılı olması lazım. Biz 6 lider Türkiye'yi yeniden inşa etmek istiyoruz. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi internet siteme koydum, hepsi alın terim dedim. Beşli çetelerden yana değil halktan yana vatandaştan yana olanlara oy verin.

"BAKMAYIN DAĞILDILAR SÖZÜNE, UYUM İÇERİSİNDEYİZ"

Biz uyum içerisinde çalışıyoruz. Bakmayın dağıldılar sözüne. Biz iktidara geldiğimizde ne yapacağımızı biliyoruz. Karşımızdakiler iktidara geldiklerine ne yapacaklarını açıklamadılar, biz açıkladık"

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Anahtar Kelimeler:
seçim Trabzon Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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