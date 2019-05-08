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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2019 22:09 | Son Güncelleme

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK, haksızlığın, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti gasp edemezler" dedi.

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya yanıt

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK; haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler.

YSK'nın yedi üyesi hakim sıfatları dururken demokrasiyi katletmeye kalkıştılar. Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız!

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlu YSK

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