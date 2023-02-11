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  4. Son dakika: Kılıçdaroğlu "Ne kadar varsa satın alacağız" diyerek seslendi! "Çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki sorun var"

Son dakika: Kılıçdaroğlu "Ne kadar varsa satın alacağız" diyerek seslendi! "Çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki sorun var"

11.02.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin etkilediği illerden Malatya'da açıklamalar yaptı. Deniz Baykal'ın vefatına değinen Kılıçdaroğlu, "Genel başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim" dedi. Kılıçdaroğlu depremden sonra çadır sorunu olduğunu vurgulayarak "Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, çadır stokunuz varsa bizim belediye başkanlarımıza ulaşın, biz bunları satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz" ifadelerini kullandı."

Son dakika: Kılıçdaroğlu "Ne kadar varsa satın alacağız" diyerek seslendi! "Çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki sorun var"

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. gününde Malatya'yı ziyaret etti. Buradaki basın açıklamasında CHP lideri "5. günde çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki sorun var. Hükümete çağrı yapıyoruz, lütfen bu sorunu çözün" diye konuştu.

"BU SABAH ACI BİR HABER DAHA ALDIK"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Acı günler yaşıyoruz. Bu sabah acı bir haber daha aldık. Genel Başkanımız Deniz beyi kaybettik. Bu ülkenin huzura kavuşması için, demokrasinin gelişmesi, hakkın, hukukun ve adaletin aranması için büyük çaba harcayan genel başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim.

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"BÜTÜN DEPREM BÖLGELERİNE ÇADIR GÖNDERİLMESİ LAZIM"

  • Malatya'dayız, başka bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var. Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Hava çok soğuk. Geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var. Malatyalıların birçoğu Malatya'dan ayrılmış. Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, çadır stokunuz varsa bizim belediye başkanlarımıza ulaşın, biz bunları satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz.

"HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPIYORUZ"

    1. günde çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki sorun var. Hükümete çağrı yapıyoruz, lütfen bu sorunu çözün. Elinde çadır olan işletmeler bize bildirsin, kaç çadır varsa alacağız.
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Kemal Kılıçdaroğlu

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