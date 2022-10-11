Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti hakkında çarpıcı iddia! Bahçeli: 'Herkes biliyor ki ismi öğrenmeye gittin'

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili iddialar çerçevesinde tartışmalar sürüyor. Teknoloji ve bilimsel gelişmeleri takip etmek ve bu alanda öne çıkan isimlerle görüşmek üzere gittiğini belirten Kılıçdaroğlu son olarak ABD'den video paylaşarak kimlerle görüştüğünü tek tek paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti MHP lideri Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gitmesini "densizlik" olarak nitelendirirken ziyaretle ilgili "Herkes biliyor ki" diyerek çarpıcı bir iddia öne sürdü.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:
Kılıçdaroğlu’nun siyaseti siyaset değildir. Başörtüsü konusunu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin kimseye faydası yok. Mağduriyetler dönemi bitti ama Kııçdaroğlu’nun hevesi başka. CHP’nin kanun teklifi baştan savmadır. Yeni düzenlemeye ihtiyaç yoktur.
Aleviliğin hem inanç boyutu hem de kültürel bir yapısı vardır. Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorsa -ki öyledir- bize düşen buna saygı duymak ve yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır.
Sayın cumhurbaşkanımız tarafından Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik açıklamaları tümüyle destekliyorum.
Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmeler ışığında apar topar ABD'ye gitmesi densizliktir. Neymiş, ziyaretin amacı teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunmakmış. Utanın. Parlak beyin arıyorsanız milletimizin gözleri çakmak çakmak bakan evlatlarına bakın. Sayın Kılıçdaroğlu, geç bu masalları. Herkes biliyor ki ABD'ye cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin. Kılıçdaroğlu'nun malum ziyareti nefretle hazırlanmış, talimat listelerini almak maksadıyla planlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir.