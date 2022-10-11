Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti hakkında çarpıcı iddia! Bahçeli: 'Herkes biliyor ki ismi öğrenmeye gittin'

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili iddialar çerçevesinde tartışmalar sürüyor. Teknoloji ve bilimsel gelişmeleri takip etmek ve bu alanda öne çıkan isimlerle görüşmek üzere gittiğini belirten Kılıçdaroğlu son olarak ABD'den video paylaşarak kimlerle görüştüğünü tek tek paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti MHP lideri Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gitmesini "densizlik" olarak nitelendirirken ziyaretle ilgili "Herkes biliyor ki" diyerek çarpıcı bir iddia öne sürdü.

"BAŞÖRTÜSÜ ÇÖZÜLMÜŞ BİR MESELEDİR, ÇÖZMEK İSTİYORSANIZ ANAYASA TEKLİFİNE DESTEK VERİN"

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Kılıçdaroğlu’nun siyaseti siyaset değildir. Başörtüsü konusunu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin kimseye faydası yok. Mağduriyetler dönemi bitti ama Kııçdaroğlu’nun hevesi başka. CHP’nin kanun teklifi baştan savmadır. Yeni düzenlemeye ihtiyaç yoktur.

Türkiye'de başörtüsü meselesi milletin mutabakatıyla çözülmüş bir meseledir. Kanuna ihtiyaç yoktur. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı sahtekarlıktır. Saçmalıktır. Başörtüsü meselesini çözmek istiyorsanız gelin hayırlı girişim olan Anayasa değişikliği teklifine destek verin.

"ALEVİ KARDEŞLERİMİZE LÜTUF DEĞİL, GECİKMİŞ HAKLARININ ÖNEMLİ BİR KISMININ VERİLMESİ"

Aleviliğin hem inanç boyutu hem de kültürel bir yapısı vardır. Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorsa -ki öyledir- bize düşen buna saygı duymak ve yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır.

Sayın cumhurbaşkanımız tarafından Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik açıklamaları tümüyle destekliyorum.

Bu reform maiyetli, demokratik adımların Alevi kardeşlerimize bir lütuf değil, gecikmiş haklarının önemli bir kısmının verilmesiyle ilgili karar olduğunu ifade etmek boynumuzun borcudur.

EKONOMİ MESAJI: SIKINTILI BİR SÜRECE İŞARET

ABD ve Avrupa ülkelerinin inatçı faiz artırımları, IMF'nin yüksek faiz kaygısı, gıda ve enerji güvenliğinde yaşanan darboğazlar sıkıntılı bir sürece açıkça işarettir.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ: HERKES BİLİYOR, İSMİ ÖĞRENMEYE GİTTİN

Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmeler ışığında apar topar ABD'ye gitmesi densizliktir. Neymiş, ziyaretin amacı teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunmakmış. Utanın. Parlak beyin arıyorsanız milletimizin gözleri çakmak çakmak bakan evlatlarına bakın. Sayın Kılıçdaroğlu, geç bu masalları. Herkes biliyor ki ABD'ye cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin. Kılıçdaroğlu'nun malum ziyareti nefretle hazırlanmış, talimat listelerini almak maksadıyla planlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Ülkemizin parlamenter sisteme dönmesi söz konusu değildir.



