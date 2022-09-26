SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 'İYİ Parti direniyor' iddiası: En büyük rakibi Erdoğan değil!

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı açıklama siyaset kulislerini hareketlendirdi. Seferihisar’da CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'adaylık' için çok önemli bir mesaj verdi.
"Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğinizi görüyorum. Benimle iseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı artık bilmek istiyorum." diyen Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması "Adaylığını fiilen ilan etti" olarak yorumlandı.
Söz konusu açıklama sonrası adaylık için isimleri geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın peş peşe yaptığı "Yanındayız" paylaşımları ise CHP'de adaylık tartışmalarını şimdilik rafa kaldırdı.
CHP liderinin bu çıkışı sonrası gözler 6'lı masa ve özellikle İYİ Parti'den gelecek tepkiye çevrilirken, Meral Akşener'in "Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber’ vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir." açıklaması dikkat çekti.
Akşener'in bu açıklamasına rağmen İYİ Parti'deki bazı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun söz konusu adaylığından rahatsız olduğu iddiaları konuşulmaya devam ederken; gazeteci İsmail Saymaz Halk Tv'deki bugünkü yazısında İYİ Parti'deki rahatsızlığın nedenini yazdı.
CHP liderinin en büyük rakibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de "seçilmesi zor" algısı olduğunu iddia eden Saymaz, İYİ Partili isimlerin bu sebeple Kılıçdaroğlu'nun adaylığına direndiğini belirtti.
Söz konusu 'seçilemez' algısının da 3 dayanağı olduğunu savunan Saymaz bunları; anketlerde Yavaş ve İmamoğlu'nun daha çok oy alıyor olması; Erdoğan'ın inşa ettiği ‘Bay Kemal’ imajı ve yine Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu’nu HDP’lilerin, Alevilerin ve solcuların adayı diye göstermek, yüzde 30’luk sosyolojiye sıkıştırmak istemesi olarak sıraladı.