Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TV'de tartışma teklifi ile ilgili Ömer Çelik'ten açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyon programında tartışmaya davet etmesi ile ilgili de konuşan Ömer Çelik, "Ne dediği belli olmayan birisiyle neyi tartışacaksınız? Karşıma çıksın diyorsa Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasını bekliyoruz." dedi.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Siyasi tarihimiz açısından çeşitli aşamalardan geçildi. İçeride sürekli olarak milletin iradesini aşağıya çeken, bütün olayların çerçevesi yürürlükte olan vesayetti.

Terörün etrafta oluşturmaya çalıştığı şey sadece fiziki saldırılar değildir. Bu fiziki terörün arkasında bölgemizi ve ülkemizi hedef alan projeler var. Ülkemizi ve bölgemizi siyasi mengeneye sıkıştırmaya çalışan bu terör olgusu bölgesel vesayet olarak geldi.

Bütün insanlığın başında olan küresel vesayet var. Küresel vesayetin yapılarına karşı mücadele Türkiye'nin kendine has politikalarını uygulama konusunda ülkemizi daha güçlü hale getirmiştir. Cumhuriyetimiz yaş alıyor ama asla yaşlanmıyor.

'MEVLÜDE GENÇ BİR SEMBOL OLDU'

Mevlüde Genç hayatını kaybetti. Mevlüde Genç bir sembol oldu. 'Barış içinde yaşayalım diye acımı kalbime gömüyorum' dedi. Hem Almanya'daki törene hem Türkiye'deki cenaze törenine AK Parti olarak heyetlerimizle katılacağız. Mevlüde Genç bir anne olarak kendi çocuklarına bir kin aktarmamak için acısını içine gömdüğünü defalarca ifade etti. Acısını kendi evinde bile hür bir şekilde yaşayamadı. Yeter ki yeni nesiller bir kavga içerisine girmesin diye. Bu çok soylu bir davranış. Bütün insanlığa örnek olacak sembol bir isim olarak yaşadı. Alman şansölyesinin bu konuda yayınladığı mesaj da çok değerli bir mesaj.

TOGG'UN SERİ ÜRETİME BAŞLAMASI

Cumhuriyetin 100. yılına girerken Türkiye'nin hayali olan bir projenin hayata geçmesi herkes için sevindirici oldu. Tabi sevinemeyenler de var. Bunlar travmatik tipler. Bunları kendi travmaları ile baş başa bırakmak gerekiyor. Her alanda yürüyen bu gayretler arkasında büyük bir öz güven devrimini saklıyor. Biz yapabiliriz duygusu yıllardır geri planda kalmış pek çok gücümüzü açığa çıkardı. Türkiye değer üzerine değer üretmeye başladı.

'YUNANİSTAN'I SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUZ'

Yunanistan'ın işlediği insanlık suçları bir türlü bitmiyor. Son rakamlara baktığımıza Yunan sahil güvenlik güçlerinin Ege'de 46 bin göçmeni geri ittiği görülmüştür. Bunlar Avrupa'nın gözü önünde gerçekleşiyor. Bu olay gerçekten utanç vericidir. Sistematik bir şekilde şehitliklerimize köpek maması atılarak, köpeklerin oraya yoğunlaşmasıyla şehitliklerimizin zarar görmesi şeklinde bir takım sinsi yöntemler kullanıyorlar. Yunanistan'ı saygılı olmaya davet ediyoruz. DEAŞ'ın yaptığından ne farkı var? DEAŞ da tarihi yerleri tahrip ediyor. Yunan hükümetinin bunlara dur demesi gerekiyor.

CHP'Lİ VEKİLLERİN MAHKEMEDE GÖSTERDİĞİ TEPKİ

Mahkeme basmanın Meclis'i basmaktan farkı yok. Bu büyük bir saygısızlıktır. Bu milletvekilleri empati yapsınlar. Kendileri konuşurken birileri tarafından o Meclis'in basıldığını düşünsünler. Bu hareket kabul edilemez. Böyle hakimlere dönük hakaret ederek, ucuz bir kabadayılık yapmak son derece barbarca bir tavır olmuştur.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE CEVAP

TV programında tartışalım diyor. Nasıl yapacaksınız? Cumhurbaşkanımızın boş vakti yok. Komediyi geçti bu. Ne dediği belli olmayan birisiyle neyi tartışacaksınız? Karşıma çıksın diyorsa Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasını bekliyoruz. Kılıçdaroğlu yurt dışına gidiyormuş, seçimler Türkiye'de yapılacak haberi olsun. Siyasetle ilgili hedefi varsa onu gerçekleştirmenin yeri Türkiye'dir.

MUSTAFA DESTİCİ'NİN HAZİNE YARDIMI AÇIKLAMASI

Bunlarla ilgili köktenci yaklaşımlar doğru sonuçlar doğurmayabilir. Siyasetin tecrübesi içerisinde ortaya konulmuş yaklaşımlardan bir tanesidir. Eleştiren de olabilir. Teröre destek veren, verilen Hazine yardımını amacı dışında kullanan herhangi bir siyasi parti olduğunda buna karar verecek olan mahkemelerdir.

