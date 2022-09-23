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  4. SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun 'destek çağrısı' sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt geldi! 'Onların derdi bizi niye gersin?'

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun 'destek çağrısı' sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt geldi! 'Onların derdi bizi niye gersin?'

23.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek çağrısı ile ilgili olarak "O bizim derdimiz değil. Onların derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan arabulucu olduğu Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili olarak "Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isim vardı. Bu ismi biz Rusya'ya gönderdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ukrayna ve Rusya arasındaki esir takasıyla ilgili olarak Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk.Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isim vardı. Bu ismi biz Rusya'ya gönderdik" dedi. Konuşmasının devamında Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'destek çağrısı' ile ilgili de açıklamada bulundu.

IYLÇ

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

'EN ÖNEMLİSİ GÜBRE NAKLİ MESELESİ"

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak attığımız bu adımda tabii öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından tabii girişimleri başlattığımız esir takası ile ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Burada bizim tabii şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Rusya'yı da başlattığımızda en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımızı anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere gübre naklini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir.

'BUNLAR TAMAMEN BİZİM MİSAFİRİMİZ"

Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bunlar tamamen bizim misafirimiz. Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isim vardı. Bu ismi biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibarıyla da bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISIYLA İLGİLİ İLK YORUM

O bizim derdimiz değil. Onların derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Şu ana kadar Cumhur ittifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor."

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