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Son dakika: Kılıçdaroğlu 'Sakın sakın sakın' diyerek uyardı! Gençlere seslendi: 'Ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım'

30.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir dizi gönderiyle gençlere seslenerek uyarı ve çağrılarda bulundu. "Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "sakın sakın sakın" ifadesiyle bulunduğu uyarı dikkat çekti.

Son dakika: Kılıçdaroğlu 'Sakın sakın sakın' diyerek uyardı! Gençlere seslendi: 'Ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı seçimleri günden güne yaklaşırken 6'lı masadan aday olma olasılığı sıkça konuşulan CHP lideri Kılıçdaroğlu da çarpıcı çıkışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Gençlere daha önce birçok kez çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum" dedi ve "Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. 'Provokasyon' ifadesinin ardından Kılıçdaroğlu, "Gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın" sözlerini kullandı.

"SAKIN SAKIN SAKIN"

İşte Kılıçdaroğlu'nun gençlere seslenişinde yer verdiği ifadeler:

"Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!

"Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum.

"Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır.

"ÜLKEMİZİN HER KİLOMETRE KARESİNE AYAK BASACAĞIM"

"Bu barışı korumak için Edirne’den Kars’a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak."

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Kemal Kılıçdaroğlu

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