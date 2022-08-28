Son dakika: Kılıçdaroğlu, SPK iddialarını ele aldı! 'İktidar değişince ortaya çıkaracağız'

Son dakika haberi: SPK ile ilgili geniş yankı uyandıran iddiaların ardından pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını duyuran CHP lideri, bu kez de "notlarını aldığını" belirterek "Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim" ifadesini kullandı. 2023 seçimlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu ayrıca "İlk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun Twitter gönderilerinde şunları kaydetti:
Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK’nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.
SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz... Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.
Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK’nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 28, 2022