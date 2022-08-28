Son dakika: Kılıçdaroğlu, SPK iddialarını ele aldı! 'İktidar değişince ortaya çıkaracağız'

Son dakika haberi: SPK ile ilgili geniş yankı uyandıran iddiaların ardından pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını duyuran CHP lideri, bu kez de "notlarını aldığını" belirterek "Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim" ifadesini kullandı. 2023 seçimlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu ayrıca "İlk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum" dedi.

"KÜÇÜK YATIRIMCI SADECE SPK'NIN YOLSUZLUK MEKANİZMASIYLA SOYULMADI"

Kılıçdaroğlu'nun Twitter gönderilerinde şunları kaydetti:

Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK’nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.

İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.

"MİKROPLARIN HEPSİNİ TEMİZLEYECEĞİM"

SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz... Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.

Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan, milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim.

"ZARARLARI BU MİKROPLARIN VE BESLEDİKLERİNİN PARASI İLE TELAFİ EDİLECEK"

Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin.

Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK’nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 28, 2022



