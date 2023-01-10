Son dakika | Kılıçdaroğlu tarih verip "Yasaklayacağız" diyerek duyurdu: 5 yıllığına getireceğiz, fiyat dengesi oluşmadan...

Son dakika haberi: Satılık ve kiralık konut fiyatları Türkiye'nin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu konuyla ilgili tartışmalara yön verecek bir açıklama paylaştı. 6 ay sonrasını işaret eden Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda yabancıya konut satışı yasağı getireceklerini belirtti ve yasağı kaldıracakları şartı da açıkladı.

"İNSANLARIMIZIN EV SAHİBİ OLMASI HAYAL OLDU"

Kılıçdaroğlu, '5 yıllığına yabancıya konut satışı yasağı'nı sosyal medya paylaşımında şu sözlerle açıkladı:

"Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır."