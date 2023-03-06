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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Akşener görüştü, İYİ Parti altılı masaya geri döndü! Akşener geldi, işte o fotoğraflar...

06.03.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gözü o toplantıdaydı! Son dakika bilgisine göre İYİ Parti, altılı masaya geri döndü! İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için yaptığı yeni öneri Ankara gündemini hareketlendirmişti. Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantıya Meral Akşener de katılma kararı aldı. Kritik toplantı başladı. Hem Mansur Yavaş hem de İmamoğlu bugün Akşener ile görüşmüştü. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Akşener görüştü, İYİ Parti altılı masaya geri döndü! Akşener geldi, işte o fotoğraflar...

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından gözlerin çevrildiği Millet İttifakı'nda bugün yeni gelişmeler yaşandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile görüşürken; iki isme yetkili cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisinde bulunulduğu açıklandı. Söz konusu teklif CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilirken, Kılıçdaroğlu'nun da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: İYİ PARTİ MİLLET İTTİFAKI'NA GERİ DÖNDÜ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şu açıklamayı yaptı:

"Az önce sayın genel başkanımızla Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Şu an itibarıyla Akşener birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı aldı. Milletimize hayırlı olsun."

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GENEL MERKEZDEN AYRILDI

Akşener, bir açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı. Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yaptığı iddia edildi.

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4'LÜ ZİRVE İDDİASI

Gazeteci İsmail Küçükkaya, "Güvenilir bir kaynağım, dörtlü bir görüşmeden söz ediyor. İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener şeklinde. Bu formül onların üzerinde inşa edildiği için beraber görüşelim demişler. Bir otelde görüşecekler" ifadesini kullandı.

AKŞENER, KRİTİK ZİRVEYE KATILDI

Söz konusu gelişmelerin ardından Millet İttifakı zirvesi Saadet Partisi Genel Merkezi'nde başladı. Zirveye İYİ Parti lideri Akşener de katıldı.

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Yavaş ve İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi! Yavaş ve İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi!
İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama... İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KILIÇDAROĞLU OLACAK

Bugünkü kritik toplantı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak ortak mutabakatla açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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CHP GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN HAZIRLIK

CHP Genel Merkezi'nde de adaylık açıklamasına hazırlık yapılırken, genel merkezin bahçesine ses sistemi ve platform kurulması dikkat çekti.

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Saadet Partisi ev sahipliğindeki açıklamadan sonra Kılıçdaroğlu ve partililerin genel merkezde bir araya gelmesi planlanıyor.

Yavaş ve İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi! Yavaş ve İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi!
İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama... İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...

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Meral Akşener İYİ Parti

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