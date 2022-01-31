Son dakika | Kim Jong-un yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı... Kuzey Kore füzeden çekilen fotoğrafları servis etti

Son dakika: Kuzey Kore 2017'den bu yanaki en büyük füze denemesini gerçekleştirdi. Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore'de resmi haber ajansı KCNA tarafından yayımlanan fotoğraflar ise dünyada ilk haber olarak yer aldı. Söz konusu fotoğraflarda yerel saatle 07.52'de Pazar günü fırlatılan füzenin fırlatılma anı ve uçuşu görülüyor. İşte tüm dünyanın konuştuğu fotoğraf kareleriyle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA: KUZEY KORE'DEN YENİ FÜZE DENEMESİ! 2017'DEN BU YANAKİ EN BÜYÜK DENEME

Ocak ayında peş peşe yedinci füze testini gerçekleştiren Kim, hafta sonu 2017'den bu yanaki en büyük denemesine imza attı. Füze, yerel saatle 07.52'de Pazar günü Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarından ateşlendi.

Japonya ve Güney Kore'ye göre, füze 2 bin kilometre yüksekliğe ulaşıp 30 dakika boyunca havada kaldı ve 800 kilometre uzaklığa gitti.

Pyonyang yönetimi analistlerin tahminlerini doğruladı, füzenin orta menzilli balistik Hwasong-12 olduğunu açıkladı. Güney Kore haber ajansı Yonhap, füzenin 2017'de test edilen ettiği Hwasong-12'ye benzediğini bildirmişti.

FÜZENİN FOTOĞRAFLARINI SERVİS ETTİLER

Resmi haber ajansı KCNA ise, testten saatler sonra füzenin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Fotoğrafların, füzenin savaş başlığına takılan bir fotoğraf makinesiyle çekildiği belirtiliyor.

Fotoğraflardan ikisinde fırlatma anı, diğerlerinde de uçuşu görülüyor. Uzaydan Kore Körfezi'nin bir kısmı ve çevresi de kadraja girdi.

KCNA füzenin isabet oranını teyit etmek için yapıldığını ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denemeye katılmadığını bildirdi. Ajans, "Komşu ülkelerin güvenliği göz önüne alınarak kuzeybatı bölgesinden Kore'nin Doğu Denizi'ne en yüksek ateşleme açısıyla fırlatıldığını" da ekledi.

Ocak ayı Kuzey Kore'nin füze programı için en yoğun aylardan birisi oldu. Bazı kısa mevzili füzeler de denize doğru fırlatıldı.

ABD'Yİ MASAYA ÇEKMEK İSTİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) balistik ve nükleer silah denemelerini yasaklasa ve katı yatırımlar uygulasa da Kuzey Kore düzenli olarak bu yasağa karşı çıkıyor. Ülkenin lideri Kim Jong-un, ülkesinin savunmasını güçlendirme sözü veriyor.

Japonya, Güney Kore ve ABD füze denemelerini kınadı. Washington yönetimi, Pyongyang'a 'istikrar bozucu eylemlerden kaçınması' çağrısında bulundu.

Uzmanlara göre, füze denemelerinin arkasında küresel ve bölgesel güçlere sert mesajlar vermek dahil birçok neden yatıyor.

Bu nedenlerden bir diğeri de Kim Jong-un'un ABD'yi uzun süredir durdurulan nükleer görüşmeleri için yeniden masaya çekmek istemesi. Ayrıca ülke yönetiminin yeni mühendislik ve askeri komuta sistemlerini test etmek için de pratiğe ihtiyacı var.

GÖZDEN KAÇMAYACAK ZAMANLAMA

Füze denemelerinin Çin'deki olimpiyatlardan ve Mart'taki Güney Kore seçimlerinden önce olması da manidar bir zamanlama olarak görülüyor.

Öte yandan Kuzey Kore ekonomisi de gerek ABD'nin öncülüğünde yaptırımları gerek koronavirüs salgını ve gerekse de yıllar süren kötü yönetim nedeniyle zor zamanlar yaşıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin mevcut denemelerinin 2017'de artan gerilimi hatırlattığını söyledi. O yıl Kuzey Kore, birkaç nükleer test gerçekleştirmiş ve Japonya üzerinden atılanlar da dahil olmak üzere en büyük füzelerini denemişti.

2018 yılında Kim Jong-un, nükleer silahların veya uzun menzilli kıtalararası balistik füzelerin (ICBM'ler) test edilmesine ilişkin bir moratoryum (erteleme) ilan etti. Ancak 2019 yılında ise Kuzey Kore lideri, artık moratoryuma bağlı olmadığını söyledi.

ABD ise önceki füze denemelerine yanıt olarak Ocak ayının başlarında Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uyguladı. İki ülke arasındaki müzakereler durdu.



