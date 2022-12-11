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Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oluyor! Batu Alıcı büyük ödülü kazandı mı? Yarışmacı Batu Alıcı kaç bin TL kazandı?

11.12.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi | Kim Milyoner Olmak İster'de beklenen akşam geldi çattı. Atatürk sorusunu bilerek 3 yıl sonra ilk kez 1 milyonluk soruya ulaşan 20 yaşındaki Batu Alıcı'nın kazanıp kazanamayacağı merak konusuydu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada 1 milyon TL'lik soru belli olacak. Batu Alıcı 1 milyonluk soruya cevap verdi mi? Batu Alıcı sorudan çekilirse ne kadar kazanacak? İşte son dakika Kim Milyoner Olmak İster ve 1 milyonluk soru haberinin detayları...

Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oluyor! Batu Alıcı büyük ödülü kazandı mı? Yarışmacı Batu Alıcı kaç bin TL kazandı?

Son dakika: 1 milyonluk soru ne olacak? Herkes nefesini tutmuş bu sorunun yanıtını merak ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan yaşanacak. 20 yaşındaki Batu Alıcı büyük ödül için yarışacak. Yarışmacı soruya doğru cevap verirse 1 milyon TL kazanacak ve eğer yanlış cevaplarsa 30 bin TL ile yarışmaya veda edecek. Batu Alıcı eğer soruya cevap vermeden yarışmadan çekilirse 400 bin lirayı cebine koyacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: 1 MİLYONLUK SORU AÇILDI MI?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mustafa Kemal Atatürk sorusuna verdiği cevapla yarışmanın bir üst turuna çıkan Alıcı bu akşam 1 milyonluk soruyu açtıracak. Batu Alıcı, "Yarışmaya katılma fikri aklımda yoktu. Arkadaşım yarışmaya katılmamı istedi. Yarışmada oraya kadar gelmeyi beklemiyordum. Devam ettim, soruları görünce ve mantık yürütünce çekilmek istemedim. Aklımda baraj sorularını gördükten sonra çekilmek vardı, riske atmamak açısından…" ifadelerini kullanmıştı.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YILLAR SONRA TARİHİ AN

20 yaşındaki Batu Alıcı, 3 yıl sonra milyonluk soruyu açtıran ilk yarışmacı olacak.

AKILLARA ARDA AYTEN GELDİ

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Arda Ayten, 2019 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış ve 1 milyon TL'lik ödülü kazanmıştı.

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