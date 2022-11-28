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Son dakika | Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü

28.11.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında korkunç bir yangın çıktı. Tesisten zaman zaman patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangının yakın konumdaki tesislere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikadan yükselen dumanlar ise kent genelinden görülebiliyor.

Son dakika | Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü

Son dakika haberi: Denizli'de yangın paniği devam ediyor. Kimya fabrikasında çıkmasıyla ayrıca bir tedirginliğe neden olan yangın nedeniyle fabrikadan patlama sesleri de işitiliyor. Kent genelinin manzarasını da kara dumanlara boyayan yangının ayrıntıları şöyle...

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TAHLİYE EDİLDİLER

Kale Mahallesi'nde madeni yağ, gres yağı ve aerosol sprey türevlerini üreten kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

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DUMANLAR HER YERİ KAPLADI

İtfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

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Yanan tesis içinden zaman zaman patlama sesleri duyulurken ekipler, yangının yakın konumdaki tesislere sıçramaması için çaba gösteriyor.

Öte yandan polis ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi alarak fabrika çevresine girişlere izin vermiyor.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangında ilk belirlemelere göre yaralının bulunmadığı ifade edildi.

Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi.

(AA)

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yangın Denizli fabrika

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