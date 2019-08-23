HABER

Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Emine Bulut cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi" denildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Emine Bulut'un, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) ile karşılaştığı, çıkan tartışma sonucu saldırganın eski eşini boğaz, sol kol, göğüs kısmından bıçakladığı belirtildi.

Emine Bulut'un hastanede yaşamını yitirdiği, eski eşinin yakalanıp tutuklandığı ve hala cezaevinde olduğu hatırlatılarak şöyle denildi:

"Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması’ kararı verilmiştir. Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp, şüpheli hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir." (DHA)

Tüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadıTüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor (3)Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor (3)
Sezen Aksu babasının yanından hiç ayrılmamışSezen Aksu babasının yanından hiç ayrılmamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Emine Bulut Emine Bulut cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 25 yorum
Ne hazırlarsan hazırla be idam sehpasını hazırlamadığın her an bu pislikler dahada artacak.
çok haklisin idam diye yirtinanlari gorduk yalandan nerde idam
ASIN gitsin iddaa namelik bi durummu var herşey ortada
takım elbise giyerse makyaj falan yaparsa ceza indirimi olacakmi Acaba
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

Ordu'da şiddetli yağış mahalle ve evlerde su baskınlarına yol açtı

Meteoroloji uyarmıştı! Mahalle ve evleri su bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.