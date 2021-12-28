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  4. Son dakika: Kırıkkale'de iki katlı metruk bina çöktü

Son dakika: Kırıkkale'de iki katlı metruk bina çöktü

28.12.2021 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de kullanılmayan iki katlı binanın büyük bir bölümünde çöküş meydana geldi. Enkaz yığınına dönüşen binada ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı öğrenildi.

Son dakika: Kırıkkale'de iki katlı metruk bina çöktü

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’de Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Ölmez’e ait iki katlı metruk binanın büyük bir bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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İLK BELİRLEMELERE GÖRE BİNADA KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

İlk belirlemelere göre binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Binanın bulunduğu alan güvenlik amacıyla şeritlerle kapatılarak çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

AFAD ekiplerince de enkaza dönüşen binada inceleme başlatıldı. Çevredeki binaların tahliyesi ise yapılan incelemenin ardından netleşecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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