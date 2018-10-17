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Son dakika! Kırım'da okulda patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

Ajansların geçtiği son dakika bilgisine göre; Kırım'da bir okulda gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40 kişinin yaralandığı belirtildi. 18 kişinin ambulanslarla hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Son dakika! Kırım'da okulda patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Kırım Okul patlama

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