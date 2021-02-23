Son Dakika: Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye katıldı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığını duyurdu.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerinde aday gösterilmediği gerekçesiyle CHP'den istifa edip bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan Kesimoğlu, 2 yıl aradan sonra partisine geri dönmüş oldu.

Kesimoğlu açıklamasında, "Ülkemin mutluluğunu da kurucu değeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyorum. Bugünden itibaren yoluma CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyuruyorum" dedi.

Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu bugün TBMM'de yapılacak grup toplantısında CHP'ye katılacak ve parti rozetini de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu takacak.





