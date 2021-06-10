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  4. Son dakika! Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı

10.06.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nın Milas’ta yakalandığını duyurdu.

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütü TKP/ML'nin kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusunun (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde sözde "Merkez Komite Üyesi" olarak faaliyet yürüten H.K.'nın yakalandığı duyuruldu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katıldığı belirtilen H.K'nın bugün Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığı kaydedildi.

H.K'nin 1979'da örgüt mensupları ile çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtildi. (AA)


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