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Son dakika! Kırmızı listede yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 20:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Kırmızı Liste’de 4’er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirildi." denildi.

Son dakika! Kırmızı listede yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak, Dolmabahçe ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Son dakika kırmızı liste

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Birisi trt de gidin onu da yakalayın.
trt'yi izleyin niye arıyosunuz :)))
elinize sağlık bizim çocuklar
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