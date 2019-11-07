Son dakika! Kırmızı listede yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Kırmızı Liste’de 4’er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirildi." denildi.
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Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak, Dolmabahçe ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.
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