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  4. Son dakika! Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç ile kız arkadaşı öldürülmüş bulundu

Son dakika! Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç ile kız arkadaşı öldürülmüş bulundu

02.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç ile kız arkadaşı öldürülmüş bulundu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu.

İlçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü Köyü'ndeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.

ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞLER

Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.

Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

(AA)

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