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Son dakika: Kış sert yüzünü gösterdi... Görenler hayrete düşüyor!

03.02.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin köy ve mezralarında kar kalınlığı 10 metreye kadar ulaştı. Karla mücadele ekipleri köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sıklaştırdı. Çığ tehlikesinin olduğu bölgede ekipler zorlukla ilerleme kaydediyor.

Son dakika: Kış sert yüzünü gösterdi... Görenler hayrete düşüyor!

Muş'un kırsal kesimlerinde kar kalınlığı 10 metreyi buldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, yolları kardan temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şehirde 10 köy ve 23 mezraya ulaşımın sağlandığı köy yolunu açmak için yoğun çaba gösteriliyor.

Kış mevsiminin zor geçtiği kentte, ekipler, zorlu coğrafya ve dik yamaçlı bölgelerde kapanan yolları açık tutabilmek için çalışıyor.

Kar kalınlığının 7 metre olduğu yolda 1 kilometre, 2 saatte temizleniyor - Genel - Muş - Merkez

Kar kalınlığının tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 10 metreye ulaştığı yolda çalışan ekipler, çığ tehlikesine karşın vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağlamak için mücadele ediyor.

Üçevler grup köy yolunda kepçe ve rotatif ile 1 kilometrelik yolu 1 saatte açabilen ekipler, kar kalınlığının yüksek olduğu bölgelerde adeta kardan tüneller oluşturarak ilerliyor.

Kar kalınlığının 7 metre olduğu yolda 1 kilometre, 2 saatte temizleniyor - Genel - Muş - Merkez

BÖLGEDE ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Karla mücadele ekip şefi Hakan Çolak, AA muhabirine, 10 köy 23 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kar kalınlığının yüksek olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade eden Çolak, "Fırtına ve tipiden dolayı yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri var. Yolları açıp en kısa zamanda köylere ulaşacağız, 1 kilometrelik yolu 1 saatte ancak açabiliyoruz. Bölgede çığ tehlikesinden dolayı operatörlerimiz çok dikkatli çalışıyor." diye konuştu.

Kar kalınlığının 7 metre olduğu yolda 1 kilometre, 2 saatte temizleniyor - Genel - Muş - Merkez

İş makinesi operatörü Osman Korkmaz da "İlerlemekte zorluk çekiyoruz. Zaman zaman yükseklikten dolayı kar kütleleri iş makinelerinin üzerine düşüyor." dedi.

(AA)

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