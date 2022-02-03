Son dakika: Kış sert yüzünü gösterdi... Görenler hayrete düşüyor!

Muş'un kırsal kesimlerinde kar kalınlığı 10 metreyi buldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, yolları kardan temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şehirde 10 köy ve 23 mezraya ulaşımın sağlandığı köy yolunu açmak için yoğun çaba gösteriliyor.

Kış mevsiminin zor geçtiği kentte, ekipler, zorlu coğrafya ve dik yamaçlı bölgelerde kapanan yolları açık tutabilmek için çalışıyor.

Kar kalınlığının tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 10 metreye ulaştığı yolda çalışan ekipler, çığ tehlikesine karşın vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağlamak için mücadele ediyor.

Üçevler grup köy yolunda kepçe ve rotatif ile 1 kilometrelik yolu 1 saatte açabilen ekipler, kar kalınlığının yüksek olduğu bölgelerde adeta kardan tüneller oluşturarak ilerliyor.

BÖLGEDE ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Karla mücadele ekip şefi Hakan Çolak, AA muhabirine, 10 köy 23 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kar kalınlığının yüksek olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade eden Çolak, "Fırtına ve tipiden dolayı yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri var. Yolları açıp en kısa zamanda köylere ulaşacağız, 1 kilometrelik yolu 1 saatte ancak açabiliyoruz. Bölgede çığ tehlikesinden dolayı operatörlerimiz çok dikkatli çalışıyor." diye konuştu.

İş makinesi operatörü Osman Korkmaz da "İlerlemekte zorluk çekiyoruz. Zaman zaman yükseklikten dolayı kar kütleleri iş makinelerinin üzerine düşüyor." dedi.

(AA)

