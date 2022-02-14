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Son dakika: Kısa süre önce boşanmışlardı... Emine Çöp ve Tuğçe Semiz neden öldürüldü? Kar maskesi detayı

14.02.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son dönemde artan kadın cinayetlerine maalesef bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen olayda Emine Çöp ve Tuğçe Semiz isimli iki kadın hayatını kaybetti. Kas maskesi takan şahıslar iki kadını da otuz el ateş ederek öldürdü. Trafik ışıklarında gerçekleşen cinayetin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika: Kısa süre önce boşanmışlardı... Emine Çöp ve Tuğçe Semiz neden öldürüldü? Kar maskesi detayı

Gebze'deki çifte cinayetğin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tuğçe Semiz ile Emine Çöp'ün o gece bir mekanda Alihan K. ile birlikte görüldüğü katillerin Alihan K.'yı da yaraladıkları ifade edildi. Alihan K. da TIR'a çarparak durabildi. Cinayetin neden işlendiği konusunda emniyet güçleri araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: ÇİFTE CİNAYETTE SIR PERDESİ ARALANIYOR!

Kocaeli Gebze'de trafik ışıklarında duran araca kar maskeleriyle yaklaşan şahıslar, araçtaki 2 kadını da 30 el ateş ederek öldürdü. Olayda can veren Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in bir süre önce eşlerinden ayrıldıkları öğrenildi.

Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'nde saat 04.45 sıralarında içerisinde Emine Çöp, Tuğçe Semiz ve Alihan K.'nin içinde bulunduğu otomobiller, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada kar maskeli şahıslar tarafından tarandı. 2 kişi daha sonra otomobile binerek İstanbul istikametine doğru kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.

gebzede-kirmizi-isikta-bekleyen-araclara-kar-maskeli-sahislarin-30-el-ates-etmesi-sonucu-hayatini-kaybeden-tugce-semiz-ve-emine-cop-is-IHA-20220213AW542978-4-t

30 ADET KOVAN TESPİT EDİLDİ

Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Emine Çöp ise kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alihan K. ise özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 milimetre kovan tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayın ardından kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

gebzede-kirmizi-isikta-bekleyen-araclara-kar-maskeli-sahislarin-30-el-ates-etmesi-sonucu-hayatini-kaybeden-tugce-semiz-ve-emine-cop-is-IHA-20220213AW542978-3-t

KISA SÜRE ÖNCE EŞLERİNDEN BOŞANDILAR

İddiaya göre, Emine Çöp ve akrabası Tuğçe Semiz, Darıca'da bir eğlence mekanında Alihan K. ile birlikte eğlendi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz ve Alihan K. eğlence mekanından çıktıktan sonra peş peşe araçlarıyla evlerine gitmek üzere ilerledikleri sırada olay meydana geldi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in bir süre önce eşlerinden ayrıldıkları öğrenildi.


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Gebze
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