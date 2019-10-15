Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SİVİLLERİN OLDUĞU BÖLGEYE HAVAN ATILDI



Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca mahallesinde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR



Saldırılarda, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

