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Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Suriye'nin Derbesiye bölgesinden YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine birden fazla havan atıldı. Teröristler tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralandı.

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SİVİLLERİN OLDUĞU BÖLGEYE HAVAN ATILDI

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca mahallesinde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırılarda, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kızıltepe havan YPG mardin

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ya arkadaş şuraları harekat bitene kadar tahliye etsenize. bilerek mi öldürtüyorsunuz vatandaşı. başka ülkeler olsa çoktan tahliye edilmişti. bu kadar mı cahilsiniz yoksa başka bir sebebi mi var?
"YPG Bize Saldırmaz" diyenin tayfa,şimdide Yol tarif ediyor
son çırpınışlarınız eli kanlı teror örgütü kötkünüzü kazıycaz
Allah yardım etsin bu zulmleri yapanları ıslah etsin
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