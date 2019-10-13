Son dakika: KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert sözler!

KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamanın çok yanlış olduğunu söyledi.

'DUALARIMIZ TÜRK HALKIYLA BİRLİKTE'



Habertürk'ün haberine göre; Başbakan Tatar, "Bu görüş Kıbrıs Türk halkının görüşü değildir. Kıbrıs halkı bu harekatın bilinci ve takdiri içindedir. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Kıbrıs Türk halkının Türkiye yanında olduğunu söyledim. Allah Mehmetçiği korusun, kollasın. Dualarımız Türk halkıyla birlikte" ifadelerini kullandı.

'KIBRIS BARIŞ HAREKATI OLMASAYDI KKTC DİYE BİR YER OLMAZDI'



Ersin Tatar şunları söyledi:

"Sayın Akıncı'dan böyle bir açıklama geldi. Barış Pınarı Harekatı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nı aynı cümle içinde kullanması şaşırtıcıdır. O günkü harekatı olmasaydı, bugün KKTC diye bir yer olmazdı. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Türkiye kamuoyuyla Kıbrıs Türk halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu, ilişkileri yürütmek amacında olduğumuzu söylemeye çalışıyorum. Bu açıklamayla gerçekten üzüldüm. Kıbrıs Türk halkının çok büyük çoğunluğu buna tepkili. Böyle bir açıklamanın yapılmaması gerektiğini söylemek isterim."