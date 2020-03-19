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Son dakika: KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre KKTC Meclisi, 26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminin koronavirüse yönelik tedbirler nedeniyle 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı.

Son dakika: KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

Cumhuriyet Meclisi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle olağanüstü toplandı. Meclis'te yapılan oylamada, oy çokluğu ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim'e ertelenmesi kararı alındı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da görevine 6 ay süre daha devam etmesine karar verildi.

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Meclis'te konuşan Başbakan Ersin Tatar, "Böyle bir ortamda seçim konuşulamazdı. Dolayısıyla erteleme gündeme geldi" dedi.

Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili çalışma yapan Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, "Kimsenin Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünecek hali yoktur. 6 ay daha görevde kalacak Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunda veya başka konularda adımlar atmayacak. Bu konuda da bir görüş birliği oluştu" dedi.

Kaynak: AA


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