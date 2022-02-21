HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: KKTC'de Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu

Son dakika: KKTC'de Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu

21.02.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

Son dakika: KKTC'de Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu

Son dakika: KKTC'de haftalardır süren görüşmeler sonuçlandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Bugün, Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

AFS

KKTC SEÇİM SONUÇLARI

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş kararOsman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar
'Rusya, Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlanıyor''Rusya, Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlanıyor'
Tarlasında buldu, gramı 60 dolar! Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu veya Yavaş aday olur mu? Kılıçdaroğlu açıkladı

İmamoğlu veya Yavaş aday olur mu? Kılıçdaroğlu açıkladı

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

Beyaz Saray duyurdu, Biden ve Putin anlaştı

Beyaz Saray duyurdu, Biden ve Putin anlaştı

İlginizi Çekebilir

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Finlandiyalı kayakçının zor anları! “Penisim dondu”

Finlandiyalı kayakçının zor anları! “Penisim dondu”

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.