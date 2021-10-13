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  4. Son Dakika: KKTC'de hükûmet istifa etti! Başbakan Ersan Saner duyurdu

Son Dakika: KKTC'de hükûmet istifa etti! Başbakan Ersan Saner duyurdu

13.10.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre KKTC Başbakanı Ersan Saner koalisyon hükûmetinin istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

Son Dakika: KKTC'de hükûmet istifa etti! Başbakan Ersan Saner duyurdu

Başbakan Saner açıklamasında “Hükûmet ortağı olan partilerin kendi içinde yaşadığı problemler ve tabi ki yine hükümete derken farklı partilerin hükûmetteki değişik tavırları nedeniyle bu hükûmetin daha fazla sürdürülebilmesinin mümkün olmadığını gözlemlediğimden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı olarak az önce istifamı Sayın Cumhurbaşkanıma sunmuş bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ BU ZOR ŞARTLARDA, HÜKÛMETSİZ BIRAKMADIK"

Saner canlı yayında açıklamasına şöyle devam etti:

Çok zor bir dönemde hükûmet kurduk, dünyada Covid-19 salgınının olduğu bir dönemde, önce bir icraat hükûmeti kurmayı planlamıştık. Ancak siyasi partilerden olumlu yanıt alamayınca bir azınlık hükûmeti kurarak, ülkemizi bu zor şartlarda, hükûmetsiz bırakmadık ve gerçekten sağlık alanında ortaya koyduğumuz performansla da dünyada en iyi ülkelerin başında gelmekteyiz. Bugün itibarıyla görevi bırakmış bulunuyorum. Bununla ilgili istifa nedenlerini içeren yazılı bir açıklamayı az sonra basından paylaşacağız.”

"GÖREVİ İADE ETMİŞ BULUNMAKTAYIM"

Başbakan Saner sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak bir kez daha yinelemek istiyorum. Hükûmet ortaklarımızın kendi içindeki sayıyı sağlayamamaları, burada Ulusal Birlik Partisi tüm milletvekilleriyle mecliste parlamentoda yer alırken, gerek Demokrat Partisi’nin kendi içindeki milletvekili sayısını sağlayamaması, gerekse Yeniden Doğuş Partisi’nin kendi içinde yaşamış olduğu bir kurultay sonucu partideki bir milletvekilinin istifa etmesiyle bugün itibarıyla mecliste çoğunluğumuz da bulunmadığından, yani 26 sayımız olmadığından görevi Sayın Cumhurbaşkanına iade etmiş bulunmaktayım. Hayırlısı olsun diyorum, teşekkür ediyorum.

(DHA)

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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