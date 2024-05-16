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  4. SON DAKİKA | Kobani davasında karar açıklandı! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

SON DAKİKA | Kobani davasında karar açıklandı! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.05.2024 15:37
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Son dakika: 6-8 Ekim 2014'te Kobani'deki olayları gerekçe göstererek yapılan eylemlere ilişkin davada sona gelindi. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içinde olduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Kobani davasında mahkeme, Ahmet Türk'ü silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Altan Tan ve Ayhan Bilgen ise beraat etti.

SON DAKİKA | Kobani davasında karar açıklandı! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Son dakika haberi: Dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görüldü. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz, 72'si de firari 108 sanık var. Duruşmada, mahkeme başkanı dosyaya gelen evrak bulunduğunu belirterek sanık avukatlarına söz verdi. Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam etti.

KARAR AÇIKLANDI

6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada kararlar açıklandı.

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AHMET TÜRK'E 10 YIL HAPİS CEZASI

Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen'in beraat etti.

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DURUŞMA SALONUNDA PROTESTO

130 sayfalık kararın açıklandığı sırada salonda Kürtçe sloganlar atıldı. Mahkeme heyeti, protesto nedeniyle kararı bir süre okuyamadı. Avukatlar da sıralara vurup slogan attı ve salonu terk etti.

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NE OLMUŞTU?

Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları sokağa çıkma çağrısında bulunmuş, çok sayıda yerde yasa dışı gösteriler olmuş, siviller hedef alınmıştı.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatılmış, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alınmıştı.

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Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

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Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez, olaylar sırasında hayatını kaybeden 6 kişi için de 6'şar kez olmak üzere toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti.

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