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  4. Son dakika: Kocaeli'de korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikasını alevler sardı

Son dakika: Kocaeli'de korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikasını alevler sardı

10.01.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, söndürme çalışmalarına katılan iki işçi dumandan etkilendi. Yangın 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika: Kocaeli'de korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikasını alevler sardı

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Saat 01.30 sıralarında Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının deposundan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi.

İTFAİYE YANGINA HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük’te bulunan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geldi. Bu sırada fabrikada çalışan kişiler de yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

İKİ İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevlerin fabrika bahçesinde bulunan atıklara, sıçramaması için atık malzemeler iş makineleriyle taşınarak başka bir yere götürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan iki fabrika işçisi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslar ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Küle dönen fabrikadaki yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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yangın Kocaeli
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