Son Dakika: Kocaeli'de yolcu treni kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarak, elektrik direğine dayandı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bölgede çalışmalar devam ediyor.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

TCDD'den olayla ilgili yapılan açıklamada, "29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğim neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

**Kaynak: İHA-DHA

