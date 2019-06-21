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Son dakika! Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:22 | Son Güncelleme

Kocaeli Sakarya arası Eşme mevkiinde sel nedeniyle D-100 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı.

D-100’de ekiplerin çalışması devam ediyor. Yolun kapanması nedeniyle her iki yönde araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji, Koceli ve çevresine kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapmıştı.

Kaynak: İHA

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Kocaeli sakarya

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