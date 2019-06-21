Son dakika! Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

D-100\u2019de ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 devam ediyor. Yolun kapanmas\u0131 nedeniyle her iki y\u00f6nde ara\u00e7 kuyruklar\u0131 olu\u015ftu.\nMeteoroloji, Koceli ve \u00e7evresine kuvvetli g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak uyar\u0131s\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131.\nKaynak: \u0130HA Erkekler de bak\u0131m yapar!Yaral\u0131 M\u0131s\u0131r akbabas\u0131 tedavisini ard\u0131ndan do\u011faya sal\u0131nd\u0131A\u015f\u0131r\u0131 ya\u011f\u0131\u015flar K\u0131z\u0131l\u0131rmak\u2019\u0131n rengini de\u011fi\u015ftirdi
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