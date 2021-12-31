Son Dakika: Komiserden muhabire tehdit! "Yarın görüşürüz"

Son dakika haberine göre Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki kilit kavşakta gece saatlerinde yarım saat arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İ.K. idaresindeki otomobil, virajı alamayıp takla atarak ters devrildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobilden 2 kişi yara almadan kurtuldu. Aradan yarım saat sonra yine aynı noktadan virajı alamayıp kaza yapan S.B. idaresindeki otomobil ise yol temizliği çalışması yapan 2 işçiye çarptı.

Kazada yaralanan Uğurcan Atar (27) ve Ahmet Şimşek (32) ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın olduğu bölgede bulunan bir komiser ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

"YARIN GÖRÜŞÜRÜZ"

Kaza alanında muhabirin görüntü almasını engelleyen komiser, cep telefonu ile kameraya çekerek, "Polisin iş yapmasını engelleyen basın mensubu" dedi. Kamerasını kapattıktan sonra da "Tamam oldu mu şimdi? Yarın görüşürüz" sözleriyle tehdit etti.

Maddi hasarın oluştuğu iki otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Araç trafiğinin akışı ise yeniden sağlandı.

İHA



