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  4. SON DAKİKA | Konda'dan ikinci tur seçim anketi! 28 Mayıs'a 3 gün kala Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını açıkladı... İlk turdaki tahmini gündem olmuştu

SON DAKİKA | Konda'dan ikinci tur seçim anketi! 28 Mayıs'a 3 gün kala Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını açıkladı... İlk turdaki tahmini gündem olmuştu

25.05.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna sadece 3 gün kaldı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Konda Araştırma, seçime ilişkin anket sonuçlarını paylaştı. Konda'nın ilk tur anketi de gündem olmuştu. Peki, ikinci tur anketine göre hangi lider önde? İşte anket sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark...

SON DAKİKA | Konda'dan ikinci tur seçim anketi! 28 Mayıs'a 3 gün kala Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını açıkladı... İlk turdaki tahmini gündem olmuştu

Son dakika haberi: Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna kilitlendi. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçime 3 gün kala Konda Araştırma'dan anket sonuçları geldi. Konda'nın ilk turdaki seçim anketi de gündem yaratmıştı. Peki, son seçim anketi sonuçlarına göre pusuladaki iki liderden hangisi önde? İşte Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı ve kararsızların oranı...

KONDA'NIN 2. TUR SEÇİM ANKETİ

Konda Araştırma, söz konusu araştırmayı, 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde, 34 ilin merkez dâhil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirdiğini açıkladı. Konda'nın paylaştığı 2. tur seçim anketi sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmamış haliyle, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,0, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42,2, 'kararsız' yüzde 8,2, 'oy kullanmaz' ise yüzde 2,6 olarak yer aldı. Öte yandan anketin kararsızlar dağıtılmış halinde ise Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 52,7, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 47,3 olarak yer aldı.

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KONDA'NIN İLK TUR ANKETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Konda Araştırma'nın seçimin ilk turu öncesinde paylaştığı anket de gündem yaratmıştı. Bu anket sonuçlarındaysa Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,7, Sinan Oğan yüzde 4,8 olarak yer almıştı.

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