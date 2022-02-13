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Son dakika: Konvoy rotayı Paris'ten Brüksel'e çevirdi... Belçika OHAL ilan etti!

13.02.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te polisin müdahale ettiği, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla oluşturulan yüzlerce araçlık konvoy, Belçika'nın başkenti Brüksel'e doğru hareket etti. Öte yandan eylem nedeniyle Brüksel'de pazar akşamı ve pazartesi günü olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. İşte haberin detayları...

Son dakika: Konvoy rotayı Paris'ten Brüksel'e çevirdi... Belçika OHAL ilan etti!

Son dakika... Fransa'da koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek için oluşturulan yüzlerce araçlık konvoya Fransız polisi müdahale etti. Paris'ten yola çıkan konvoy, Belçika'nın başkenti Brüksel'e doğru yol almaya başladı.

3 ÜLKEDEN KATILIM

Paris ve çevresinden 450 aracın oluşturduğu konvoya, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan da katılım bekleniyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Belçika polisi, araçlı protesto gösterisini yasakladı. Eylem nedeniyle Brüksel'de Pazar akşamı ve Pazartesi günü olağanüstüsü hal ilan edildi.

Kanada'da kamyoncuların eyleminden ilham alan ve "Özgürlük Konvoyu" adını kullanan konvoyun cumartesi günü Paris'te düzenlediği gösteri, polisin müdahalesi ile dağıtılmıştı.

PARİS'E YÖNELEN YÜZLERCE ARAÇLIK KONVOYA MÜDAHALE

Fransız makamlarca görevlendirilen yaklaşık 7 bin polis, yüzlerce aracın kenti abluka alma girişimine müdahale etti. Polise direnen bazı araç sahipleri gözaltına alınırken, çok sayıda sürücüye de para cezası yazıldı.

Aşırı sağcılar ve "Sarı Yelekliler" hareketinin öncülük ettiği araçlı protesto için yüzlerce gösterici, pazar günü öğle saatlerinde Brüksel'e gitmek için yola çıktı.

SARI YELEKLİLER ANLATIYOR: NEDEN SOKAKLARA ÇIKTILAR?

Göstericiler, kamuya açık kapalı alanlarda uygulanan Covid-19 sertifikası gösterme zorunluğunu, yüksek enerji fiyatlarını ve alım gücündeki düşüşü protesto ediyor.

KONVOYA KATILIM ARTIYOR

Önce Fransa'nın Lille kentine, akşam da Brüksel'e ulaşması planlanan konvoya, sabahın erken saatlerinde 450 araç katıldı. Paris'in dış mahalleleri ile kentin batısındaki Bois de Boulange'den haraket eden konvoya katılım giderek artıyor.

Almanya ve Hollanda'dan gelen araçların da katılacağı konvoyu, Belçika'daki protestocular karşılayacak. Belçika'daki Mons ve Arlon gibi kentlerdeki sürücülerin de konvoya katılması için sosyal medya üzerinden çağrılar yapılıyor.

Kamu yayıncısı VRT'ye göre konvoy, Kanada'da olduğu gibi kamyonlardan değil, çoğunlukla otomobil, karavan ve motosikletlerden oluşuyor.

ARAÇLI GÖSTERİYE YASAK GETİRİLDİ

Protesto nedeniyle hem Belçika federal polisi hem de Brüksel polisi, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis, başkent ve çevresinde 14 Şubat Pazartesi günü yapılacağı duyurulan araçlı gösteriyi yasakladı.

Yasak kararı, 15 Şubat Salı günü sabah 08:00'e kadar yürürlükte kalacak. Protestoların devam etmesi halinde yasağın uzatılacağı belirtiliyor.

Ghent Belediyesi de, 20 Şubat Pazar gününe kadar motorlu araç konvoyunu yasakladı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILACAK

Gösteri yapmakta ısrar edenler Heysel Stadyumu C otoparkına yönlendirilecek. Gösteri yasağını ihlal eden sürücülere "kasten trafiği engelledikleri" gerekçesiyle para cezası verilecek ve haklarında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

Brüksel yönetimi, özellikle Pazartesi günü yaşanabilecek trafik sıkıntısı nedeniyle zorunlu olmadıkça Belçikalıların araçlarla Brüksel ve çevresine gelmemeleri çağrısında bulundu. (BBC)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Brüksel Paris Belçika
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