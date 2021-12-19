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Son Dakika: Konya'da 20 Aralık pazartesi yarın okullar tatil mi? Konya'daki 7 ilçeden kar tatili haberi

19.12.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Konya'dan kar tatili haberi geldi. 7 ilçede 20 Aralık Pazartesi yarın itibariyle eğitime bir gün ara verildi. Hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sonrası vatandaşlar "Konya'da 20 Aralık pazartesi yarın okullar tatil mi?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte kar tatili haberiyle ilgili tüm detaylar...

Son Dakika: Konya'da 20 Aralık pazartesi yarın okullar tatil mi? Konya'daki 7 ilçeden kar tatili haberi

Son Dakika Haberi: Konya'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Alınan karara göre Konya'nın Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Konya merkezinde ve il genelinde ise henüz bir kar tatili kararı alınmadı.

KONYA'DA KAR ETKİSİNİ ARTIRDI, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

KONYA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL?

İHA'nın haberine göre, Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

KONYA HAVA DURUMU! METOROLOJİDEN SON TAHMİNLER

Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerine göre Konya'daki kar yağışı bugün etkisini kaybedecek. Hava sıcaklığının ise eksi 2 dereceye düşmesi bekleniyor. 20 Aralık Pazartesi ise Konya'da kar yağışı beklenmiyor. Ancak soğuk hava giderek etkisini artıracak.

konya hava durumu

ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA TIR’LARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya karayolunda TIR’ların bekleyişi sürüyor. Akseki merkezde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Akseki’nin yüksek kesimlerinde birçok mahallede yollar ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

KONYA HADİM'DE KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ

Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

31 İLÇEDE YOĞUN KAR MESAİSİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kar yağışına karşı yolları açık tutmak için 31 ilçede 24 saat esasına göre kar mesaisi yapıyor.

(İHA)

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hava durumu meteoroloji Konya
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