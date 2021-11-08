Son Dakika: Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Avrupa Sismoloji Derneği, Konya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Konya'nın 33 kilometre batısındaki depremin 1 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan duyuruda da Avrupa Sismoloji Derneği'nin açıklaması doğrulandı. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20:43'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 10.61 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan bir yıkım bilgisi yok. Vatandaşlardan ricam resmi kanallar haricinde paylaşılan bilgilere itibar etmesinler." ifadelerini kullandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz.



Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. — Murat KURUM (@murat_kurum) November 8, 2021



